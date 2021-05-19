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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой озадачила пользователей Сети

Мужчина опубликовал фотографию, которая сбила с толку пользователей Сети. Их озадачила оптическая иллюзия, из-за которой девочка на снимке будто бы исчезала. Как сообщает Newsweek, опубликованное на Reddit изображение стали активно обсуждать в комментариях.

На снимке от пользователя Reddit с ником MK24ever ребенок во флуоресцентном топе розового цвета держит игрушку в руках, но визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии либо не существуют, либо находятся под землей.

Рядом с ней лужайка, а за ней — изгородь и высокие деревья. «Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?» — подписал публикацию автор. Изображение получило более 69 тысяч лайков и более одной тысячи комментариев озадаченных юзеров.

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«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу», — описал свою реакцию на снимок один из комментаторов. Другой юзер отметил, что даже после того, как осознал иллюзию, «его мозг все еще колеблется между пониманием и замешательством» от увиденного.

Один из пользователей посчитал, что девочка действительно физически находится в земле, в специально вырытой яме. Свое мнение он аргументировал тем, что от ребенка падала лишь частичная тень, из-за чего эта теория должна быть верна.

В итоге MK24ever объяснил, что иллюзия состоит в том, что девочка на самом деле стоит у стены, а снимок сделан с другой стороны. Иными словами, ноги и нижняя часть туловища находятся за стеной, поэтому и не видны. Многие даже после раскрытия тайны снимка не сразу осознали, что на изображении присутствует стена.

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