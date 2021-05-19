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13:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Изменение климата разрушает древнейший наскальный рисунок

Изображение дикой свиньи на индонезийском острове Сулавеси, сделанное на скале древними людьми 45 тысяч лет назад, портится с устрашающей быстротой из-за повышения среднегодовой температуры, сообщили ученые.

Произведения наскальной живописи, найденные на острове, портятся все быстрее | Источник: BASRAN BURHAN

На сегодняшний день оно является старейшим в мире рисунком животного.

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Другие произведения наскальной живописи, найденные на острове и изображающие сцены охоты и сверхъестественных существ, также разрушаются все быстрее.

Для сохранения бесценных памятников требуется больше усилий.

«Они пропадают на наших глазах», — сказала в заявлении для прессы доктор Джулиан Хантли, сотрудница Центра социальных и культурных исследований при австралийском университете имени Сэмюеля Гриффита.

В докладе группы австралийских и индонезийских ученых, опубликованном на прошлой неделе в журнале Scientific Report, говорится, что потепление и другие природные феномены, такие как продолжительные периоды засухи, сменяемые сильными муссонными дождями, ускоряют накопление минеральных солей на стенах пещер с наскальными рисунками.

Соляные отложения растут с повышением температуры и сокращаются при ее снижении. В жару их формирование может ускориться в три раза по сравнению со средним значением.

Соляные кристаллы, образующиеся поверх рисунков и под ними, заставляют их расслаиваться и осыпаться.

Доктор Хантли добавила, что деградация ускорится, если климат продолжит теплеть.
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«Я была ошеломлена количеством вредных соляных кристаллов на произведениях наскальной живописи плейстоценового периода, некоторым из которых больше 40 тысяч лет, — сказала она. — Нужны срочные дополнительные исследования, чтобы найти лучший способ сохранить их».

Изображение дикой бородавчатой свиньи в натуральную величину находится в пещере Леанг Тедонгде в удаленной долине на острове Сулавеси. Ученые предполагают, что оно могло быть фрагментом более обширной картины.

Это самое древнее свидетельство пребывания людей на острове.

Свинья из пещеры Леанг Тедонгде — старейшее в мире изображение узнаваемой фигуры, но не самый древний рисунок, сделанный человеческой рукой.

Таковым на сегодняшний день является напоминающая хэштег закорючка, найденная в Южной Африке. Ей 73 тысячи лет.

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