Изменение климата разрушает древнейший наскальный рисунок

На сегодняшний день оно является старейшим в мире рисунком животного.
Другие произведения наскальной живописи, найденные на острове и изображающие сцены охоты и сверхъестественных существ, также разрушаются все быстрее.
Для сохранения бесценных памятников требуется больше усилий.
«Они пропадают на наших глазах», — сказала в заявлении для прессы доктор Джулиан Хантли, сотрудница Центра социальных и культурных исследований при австралийском университете имени Сэмюеля Гриффита.
В докладе группы австралийских и индонезийских ученых, опубликованном на прошлой неделе в журнале Scientific Report, говорится, что потепление и другие природные феномены, такие как продолжительные периоды засухи, сменяемые сильными муссонными дождями, ускоряют накопление минеральных солей на стенах пещер с наскальными рисунками.
Соляные отложения растут с повышением температуры и сокращаются при ее снижении. В жару их формирование может ускориться в три раза по сравнению со средним значением.
Соляные кристаллы, образующиеся поверх рисунков и под ними, заставляют их расслаиваться и осыпаться.
Доктор Хантли добавила, что деградация ускорится, если климат продолжит теплеть.
«Я была ошеломлена количеством вредных соляных кристаллов на произведениях наскальной живописи плейстоценового периода, некоторым из которых больше 40 тысяч лет, — сказала она. — Нужны срочные дополнительные исследования, чтобы найти лучший способ сохранить их».
Изображение дикой бородавчатой свиньи в натуральную величину находится в пещере Леанг Тедонгде в удаленной долине на острове Сулавеси. Ученые предполагают, что оно могло быть фрагментом более обширной картины.
Это самое древнее свидетельство пребывания людей на острове.
Свинья из пещеры Леанг Тедонгде — старейшее в мире изображение узнаваемой фигуры, но не самый древний рисунок, сделанный человеческой рукой.
Таковым на сегодняшний день является напоминающая хэштег закорючка, найденная в Южной Африке. Ей 73 тысячи лет.