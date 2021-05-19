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13:59 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких регионах запретят продавать алкоголь в день последнего звонка?

Многие регионы страны запрещают реализовывать алкогольную продукцию в дни прощания со школой.

Источник: РИА "Новости"

В конце мая для российских школьников прозвучит последний звонок. В дни его проведения во многих регионах страны власти ввели запрет на розничную продажу алкоголя.

В каких регионах нельзя будет купить алкоголь из-за последнего звонка?

О запрете на продажу алкогольной продукции в дни проведения последнего звонка уже сообщили в следующих регионах:

  • Волгоградская область (22 июня);
  • Ростовская область (22 мая);
  • Мурманская область;
  • Псковская область (21 и 24 мая);
  • Ставропольский край (22 мая);
  • Забайкалье (19—31 мая);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (22 мая);
  • Иркутская область (22 мая);
  • Белгородская область (21 мая, 1 и 26 июня);
  • Кировская область (21 мая);
  • Удмуртия (22 мая);
  • Чувашия (21 мая);
  • Липецкая область (22 мая);
  • Башкортостан (22 мая).

Значит, в эти дни нигде нельзя будет купить алкоголь?

Да. Запрет на продажу алкоголя распространяется на все магазины региона. Купить алкогольные напитки не смогут не только выпускники школ, но и взрослые жители региона. При этом обычно запрет не относится к ресторанам, кафе и другим предприятиям общепита.

Но стоит отметить, что даты запрета на продажу алкоголя могут отличаться в различных поселках и городах региона. Также в отдельных случаях ограничения вводятся не на сутки, а лишь на несколько часов.

Получить более подробную информацию о решении властей по данному вопросу можно на сайте администрации региона, в котором вы проживаете.

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