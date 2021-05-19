13:59 (мск), источник: Аргументы и факты
В каких регионах запретят продавать алкоголь в день последнего звонка?
Многие регионы страны запрещают реализовывать алкогольную продукцию в дни прощания со школой.
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В конце мая для российских школьников прозвучит последний звонок. В дни его проведения во многих регионах страны власти ввели запрет на розничную продажу алкоголя.
О запрете на продажу алкогольной продукции в дни проведения последнего звонка уже сообщили в следующих регионах:
Да. Запрет на продажу алкоголя распространяется на все магазины региона. Купить алкогольные напитки не смогут не только выпускники школ, но и взрослые жители региона. При этом обычно запрет не относится к ресторанам, кафе и другим предприятиям общепита.
Получить более подробную информацию о решении властей по данному вопросу можно на сайте администрации региона, в котором вы проживаете.