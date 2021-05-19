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15:02 (мск), источник: ТАСС Наука

Китайский марсоход прислал видео и снимки с поверхности Марса

В ближайшее время он начнет исследовать грунт, ионосферу и климат планеты.

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю видео и фотографии, которые снял на Красной планете. Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало их на странице Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в WeChat.

Марсоход должен покинуть место приземления и начать обследовать Красную планету. На фото видны солнечные панели, антенна и прочее оборудование.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» успешно приземлилась на поверхность Марса 15 мая. Входящий в состав миссии марсоход «Чжужун» в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.

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