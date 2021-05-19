Китайский марсоход прислал видео и снимки с поверхности Марса

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю видео и фотографии, которые снял на Красной планете. Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало их на странице Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в WeChat.
Марсоход должен покинуть место приземления и начать обследовать Красную планету. На фото видны солнечные панели, антенна и прочее оборудование.
Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» успешно приземлилась на поверхность Марса 15 мая. Входящий в состав миссии марсоход «Чжужун» в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.