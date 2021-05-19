Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это вопрос «соразмерности ценностей»: ценности жизни отдельного человека и защиты всего населения.
«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», — добавил Медведев.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации от коронавируса.