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14:19 (мск), источник: Ведомости

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Российские власти исходят из принципа добровольности вакцинации от коронавируса, однако в некоторых случаях прививки могут стать обязательными, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума.

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Источник: РИА "Новости"

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, это вопрос «соразмерности ценностей»: ценности жизни отдельного человека и защиты всего населения.

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«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», — добавил Медведев.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации от коронавируса.

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