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15:09 (мск), источник: РБК

Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.

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