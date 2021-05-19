Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.
Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.
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