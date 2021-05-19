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16:12 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал возможный срок возобновления полетов в Турцию из России

Россия может возобновить полеты в Турцию не раньше, чем с середины июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников. По их словам, Анкаре не удалось убедить Москву снять наложенный с 15 апреля запрет на авиасообщение между странами.

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Источник: РИА "Новости"

Подобная ситуация негативно сказывается на туристической отрасли Турции, заявили изданию в Анкаре. Ожидается, что перед принятием нового решения относительно возобновления перелетов Россия направит в Турцию новую делегацию, которая оценит меры, принимаемые страной для профилактики коронавируса в аэропортах, отелях и прочих учреждениях.

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Несмотря на то что официально ограничение авиасообщения действует до 1 июня, в «Аэрофлоте» «Ведомостям» рассказали о закрытии продажи билетов в Турцию до конца первого летнего месяца, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений властей.

Кроме того, рейсы в Турцию до конца лета отменили в S7. В компании пояснили, что подобное решение связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране.

Тем не менее оперштаб опроверг информацию о продлении приостановки авиасообщения между Россией и Турцией до 30 июня.

Ранее, 26 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день глава государства анонсировал ослабление действующих мер. В стране открыли магазины и разрешили междугородние поездки на общественном транспорте.

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