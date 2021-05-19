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16:47 (мск), источник: Ведомости

Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые могут все «вытоптать» в Долине гейзеров на Камчатке.

Источник: РИА "Новости"

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели ввиду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим близким, и тогда у нас все будет лучше получаться», — сказал Путин на совещании по реализации положений своего послания Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе совещания Чернышенко заявил, что подготовка мастер-планов туристических территорий включает в себя расчет антропогенной нагрузки, потому что, например, в Долину гейзеров нельзя пустить в 10 раз больше людей, так как «они просто там вытопчут все».

Глава российского государства ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.

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