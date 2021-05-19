16:47 (мск), источник: Ведомости
Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке
Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова
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«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели ввиду, это понятно, но
В ходе совещания Чернышенко заявил, что подготовка
Глава российского государства ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.