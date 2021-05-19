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17:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Индия не справляется с «черным грибком»

Больницы Индии столкнулись с дефицитом противогрибкового препарата Амфорецитин B, который используют для лечения мукормикоза — инфекции, возникновение которой связывают со стероидами, активно и успешно применяемыми при Covid-19.

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Источник: GETTY IMAGES

Мукормикоз — это заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибков семейства Mucorales (Мукоровые). Эти грибки широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.

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Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

На прошлой неделе министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топ заявил, что в штате зафиксировано около 1500 случаев заражения грибком. Власти штата Гуджарат говорят о примерно 900 случаях за минувший месяц.

В штате Уттар-Прадеш владелец крупной аптеки рассказал Би-би-си, что препарат, с закупкой которого раньше не было проблем, теперь сложно достать. Около трех недель назад спрос на него резко вырос. В индийском «Твиттере» появились сообщения, в которых близкие заразившихся просят продать им лекарство.

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