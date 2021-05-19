Коронавирус: Индия не справляется с «черным грибком»

Мукормикоз — это заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибков семейства Mucorales (Мукоровые). Эти грибки широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.
Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.
На прошлой неделе министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топ заявил, что в штате зафиксировано около 1500 случаев заражения грибком. Власти штата Гуджарат говорят о примерно 900 случаях за минувший месяц.
В штате Уттар-Прадеш владелец крупной аптеки рассказал Би-би-си, что препарат, с закупкой которого раньше не было проблем, теперь сложно достать. Около трех недель назад спрос на него резко вырос. В индийском «Твиттере» появились сообщения, в которых близкие заразившихся просят продать им лекарство.