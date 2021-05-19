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19:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Перепись населения в России может пройти с 1 по 31 октября

Росстат назвал новые предполагаемые сроки переписи населения, она может состояться в период с 1 по 31 октября. Ранее сегодня, 19 мая, вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину перенести всероссийскую перепись населения на октябрь. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

Перепись населения планировалась на период с 23 августа по 30 сентября. Предложение о переносе позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны, заявил Росстат.

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«К настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ — утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список, желающих работать переписчиками, создана цифровая картооснова переписи», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Уже началась перепись в труднодоступных районах, она завершится в декабре 2021 года. С апреля по середину мая переписано порядка 140 тыс. человек.

В ближайшие дни будет внесен проект постановления российского правительства, регламентирующий все вопросы проведения переписи, в том числе сроки ее проведения — с 1 по 31 октября.

О том, что перепись населения создаст «серьезные помехи» для кампании по выборам в Госдуму, заявил ранее депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Он направил соответствующий депутатский запрос премьер-министру Михаилу Мишустину, министру экономики Максиму Решетникову и главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Единый день голосования назначен на 19 сентября.

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