18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые определили лучший способ быстрого запоминания новой информации
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Специалисты из двух вузов Мельбурна провели исследования разных техник запоминания новых фактов и терминов и выявили самую эффективную.
В ходе экспериментов ученые проверили четыре разных метода запоминания информации на группах
Первая группа запоминала названия механически, вторая группа смотрела видеоролики про нужных бабочек, третья использовала метод под названием «дворец памяти» (все новые термины и факты «раскладываются» по разным местам в известном доме или месте) и четвертая — метод австралийских аборигенов (то же самое, что и «дворец памяти», но при этом новые факты наделяются
Выводы показали, что видеометод был эффективнее зубрежки в 1,5 раза, «дворец памяти» — в 2,1 раза, а метод аборигенов — в 2,8 раз лучше. При этом, по словам испытуемых, самый эффективный метод оказался и самым приятным в использовании.
Свое название этот способ запоминания информации получил благодаря австралийским аборигенам, которые, не имея письменности, тысячелетиями передавали друг другу важную информацию. Факты и термины они «раскладывали» в знакомой местности и сочиняли про них истории, наделяя ранее незнакомые слова определенными свойствами.
Как и «дворец памяти», метод аборигенов работает на древнем механизме мозга — пространственной навигации, когда мозг запоминает различные факты и связывает их с конкретным местом, пишет Phys.org.
Екатерина Гура