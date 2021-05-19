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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые определили лучший способ быстрого запоминания новой информации

Нужно подключить свою фантазию

Источник: Depositphotos

Специалисты из двух вузов Мельбурна провели исследования разных техник запоминания новых фактов и терминов и выявили самую эффективную.

В ходе экспериментов ученые проверили четыре разных метода запоминания информации на группах студентов-медиков из разных вузов (всего 76 человек), которые за полчаса должны были запомнить научные названия 20 видов бабочек.

Первая группа запоминала названия механически, вторая группа смотрела видеоролики про нужных бабочек, третья использовала метод под названием «дворец памяти» (все новые термины и факты «раскладываются» по разным местам в известном доме или месте) и четвертая — метод австралийских аборигенов (то же самое, что и «дворец памяти», но при этом новые факты наделяются какими-то особенностями и являются «героями» полноценной истории).

Выводы показали, что видеометод был эффективнее зубрежки в 1,5 раза, «дворец памяти» — в 2,1 раза, а метод аборигенов — в 2,8 раз лучше. При этом, по словам испытуемых, самый эффективный метод оказался и самым приятным в использовании.

Ученые надеются, что эти выводы помогут внедрить метод аборигенов в образовательную программу, чтобы облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.

Свое название этот способ запоминания информации получил благодаря австралийским аборигенам, которые, не имея письменности, тысячелетиями передавали друг другу важную информацию. Факты и термины они «раскладывали» в знакомой местности и сочиняли про них истории, наделяя ранее незнакомые слова определенными свойствами.

Как и «дворец памяти», метод аборигенов работает на древнем механизме мозга — пространственной навигации, когда мозг запоминает различные факты и связывает их с конкретным местом, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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