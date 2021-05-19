Тайна «человека из Сомертона». В Австралии эксгумируют тело, обнаруженное 70 лет назад

Личность и причина смерти «человека из Сомертона» до сих пор неизвестны. По поводу того, кем он был, в свое время делалась масса догадок: от шпиона «холодной войны» до отвергнутого влюбленного.
Теперь австралийская полиция рассчитывает на новые технологии ДНК-анализа.
Загадка 70-летней давности
Тело мужчины нашли 1 декабря 1948 года (в это время в Южном полушарии лето) на пляже Сомертон в Аделаиде, его прибило к волнорезу. На незнакомце был костюм с галстуком. В карманах не оказалось ничего, что могло бы помочь установить его личность.
Однако обнаружились некоторые примечательные детали, давшие пищу для разных предположений. Рядом с утопленником плавал небольшой чемоданчик, очевидно, принадлежавший ему. В чемоданчике находились предметы одежды, все бирки на которых, так же как и на одежде незнакомца, были спороты. Там же нашли обрывок бумаги, на котором удалось разобрать слова Tamam Shud («дело окончено» на языке фарси), и загадочные знаки, похожие на шифр.
Случай привлек большое внимание в Австралии и за ее пределами. «Более 70 лет люди гадают, кем был этот человек, и как он погиб», — заявила генеральный прокурор штата Южная Австралия Вики Чэпман. Ранее она связала решение эксгумировать останки с «неослабевающим общественным интересом».
Что происходит сейчас?
Во вторник могилу загадочного незнакомца начали раскапывать. Местное издание Nine News сообщает, что дело продвигается медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Кроме того, работникам приходилось действовать очень осторожно, чтобы не повредить останки, поскольку они не были уверены, что мужчину похоронили в гробу.
Somerton man update: Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdelpic.twitter.com/yrNHlbumES
За эксгумацией останков должно последовать изучение их ДНК. Эксперты надеются, что если материала будет достаточно, можно будет попытаться установить личность и происхождение «человека из Сомертона».
«Современные технологии, безусловно, далеко опережают те, что были доступны в конце 1940-х годов», — заявила помощник директора криминологической службы штата доктор Энн Коксон. Исследования такого рода очень сложны, но специалисты «используют все методы, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы раскрыть давнюю тайну», говорит она.
Работа проводится в рамках операции «Настойчивость», цель которой — идентифицировать все неопознанные трупы в Австралии.
«Эта история вызвала самый живой интерес у жителей нашего штата, да и во всем мире. Я верю, что в результате мы получим хотя бы часть ответов», — говорит генпрокурор Чэпман.
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