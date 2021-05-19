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18:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тайна «человека из Сомертона». В Австралии эксгумируют тело, обнаруженное 70 лет назад

Тело человека, найденное в штате Южная Австралия более 70 лет назад, эксгумируют в надежде наконец раскрыть одну из самых интригующих детективных загадок в истории страны.

Источник: BBC News Русская служба

Личность и причина смерти «человека из Сомертона» до сих пор неизвестны. По поводу того, кем он был, в свое время делалась масса догадок: от шпиона «холодной войны» до отвергнутого влюбленного.

Теперь австралийская полиция рассчитывает на новые технологии ДНК-анализа.

Загадка 70-летней давности

Тело мужчины нашли 1 декабря 1948 года (в это время в Южном полушарии лето) на пляже Сомертон в Аделаиде, его прибило к волнорезу. На незнакомце был костюм с галстуком. В карманах не оказалось ничего, что могло бы помочь установить его личность.

Тело было обнаружено на этом пляже более 70 лет назад | Источник: BBC News Русская служба

Предварительное расследование и коронерское дознание оставили дело нераскрытым. Человека похоронили на кладбище в Аделаиде, написав на надгробном камне: «Неизвестный мужчина».

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Однако обнаружились некоторые примечательные детали, давшие пищу для разных предположений. Рядом с утопленником плавал небольшой чемоданчик, очевидно, принадлежавший ему. В чемоданчике находились предметы одежды, все бирки на которых, так же как и на одежде незнакомца, были спороты. Там же нашли обрывок бумаги, на котором удалось разобрать слова Tamam Shud («дело окончено» на языке фарси), и загадочные знаки, похожие на шифр.

Случай привлек большое внимание в Австралии и за ее пределами. «Более 70 лет люди гадают, кем был этот человек, и как он погиб», — заявила генеральный прокурор штата Южная Австралия Вики Чэпман. Ранее она связала решение эксгумировать останки с «неослабевающим общественным интересом».

Что происходит сейчас?

Во вторник могилу загадочного незнакомца начали раскапывать. Местное издание Nine News сообщает, что дело продвигается медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Кроме того, работникам приходилось действовать очень осторожно, чтобы не повредить останки, поскольку они не были уверены, что мужчину похоронили в гробу.

Как сообщает телеканал Эй-би-си, останки аккуратно очистили, а затем поместили в новый гроб и отвезли в патологоанатомический центр.

Во время эксгумации останков "человека из Сомертона" | Источник: BBC News Русская служба

За эксгумацией останков должно последовать изучение их ДНК. Эксперты надеются, что если материала будет достаточно, можно будет попытаться установить личность и происхождение «человека из Сомертона».

«Современные технологии, безусловно, далеко опережают те, что были доступны в конце 1940-х годов», — заявила помощник директора криминологической службы штата доктор Энн Коксон. Исследования такого рода очень сложны, но специалисты «используют все методы, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы раскрыть давнюю тайну», говорит она.

Работа проводится в рамках операции «Настойчивость», цель которой — идентифицировать все неопознанные трупы в Австралии.

«Эта история вызвала самый живой интерес у жителей нашего штата, да и во всем мире. Я верю, что в результате мы получим хотя бы часть ответов», — говорит генпрокурор Чэпман.

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