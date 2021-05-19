19:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Кремль оценил слова Медведева об обязательной вакцинации
В Кремле не поднимался вопрос о проведении обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил
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Он отверг предположение о том, что вопрос об обязательной вакцинации может находиться на повестке дня.
«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — ответил представитель Кремля журналистам.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.
Позже заявление Медведева оценила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что принудительная вакцинация в России в рамках действующего законодательства невозможна, для принятия такой меры необходимо серьезным образом менять закон.