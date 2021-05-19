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19 мая, источник: РБК

Суд во Франции отказал кредиторам Березовского в праве на его поместье

Шато Березовского стоимостью $122 млн было конфисковано властями Франции по делу об отмывании доходов. Представители кредиторов пытались это оспорить, заявляя, что актив надо направить на выплату компенсаций.

Источник: AP 2021

Кредиторы бизнесмена Бориса Березовского, умершего в 2013 году, не смогли оспорить конфискацию французскими властями его шато на Лазурном берегу, передает Bloomberg.

Среди тех, кто предъявлял к Березовскому финансовые требования, миллиардер Роман Абрамович и авиакомпания «Аэрофлот», пишет агентство.

Поместье Шато де ля Гаруп на мысе Антиб было конфисковано властями по делу об отмывании денег в 2015 году. Тогда они пришли к выводу, что оно было приобретено на незаконно полученные доходы. Сейчас его примерная стоимость — $122 млн, уточняет Bloomberg.

Ходатайство об отмене конфискации шато управляющая имуществом Березовского компания Grant Thornton подала в конце января. Адвокат Стефан Бонифасси тогда заявил, что хотя поместье было приобретено на незаконно полученные деньги, покупатель отдал за недвижимость $5 млн, что соответствовало только половине ее стоимости, а на момент ареста эта сумма составляла лишь 5% стоимости.

Бонифасси тогда подчеркнул, что было бы справедливо, если бы этот актив был направлен на выплату компенсаций кредиторам Березовского. Он также заявил, что намерен оспорить решение суда от 19 мая.

После своей смерти Березовский оставил долгов на сумму около £296 млн ($406 млн), согласно оценке Grant Thornton. Наибольшие претензии предъявляет «Аэрофлот», который утверждает, что Березовский похитил крупную сумму у компании (Березовский был акционером «Аэрофлота» в 1990-х). Претензии Романа Абрамовича составляют менее $1 млн. В числе кредиторов также Baltic International Bank и бывшая гражданская жена Березовского Елена Горбунова.

Шато де ля Гаруп имеет прямой выход к морю и расположено на площади около 100 гектаров. Жилая площадь составляет около 1,5 тыс. кв. м.

Березовский владел долями в «Русале» и «ОРТ», однако на фоне конфликта с властями был вынужден продать активы и уехать в Великобританию. Он умер 23 марта 2013 года в особняке под Лондоном.

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