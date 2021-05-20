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05:48 (мск), источник: Life.ru

Вакцину Pfizer разрешили месяц хранить в обычном холодильнике

Транспортировка и длительное хранение препарата допускается только при низких температурах.

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Источник: AP 2021

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обновило условия хранения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Согласно инструкции, держать препарат можно в обычном холодильнике до месяца.

«FDA разрешает хранение флаконов с неразбавленной размороженной вакциной Pfizer-BioNTech от CoViD-19 в холодильнике при температуре от +2°C до +8°C на срок до одного месяца», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее антиковидную вакцину разрешалось хранить в обычном холодильнике до пяти дней. При этом транспортировка и длительное хранение препарата осуществляется при температуре -70 градусов.

Ранее сообщалось, что в США одобрили применение антиковидной вакцины, разработанной американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

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