05:48 (мск), источник: Life.ru
Вакцину Pfizer разрешили месяц хранить в обычном холодильнике
Транспортировка и длительное хранение препарата допускается только при низких температурах.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обновило условия хранения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Согласно инструкции, держать препарат можно в обычном холодильнике до месяца.
«FDA разрешает хранение флаконов с неразбавленной размороженной вакциной
Ранее антиковидную вакцину разрешалось хранить в обычном холодильнике до пяти дней. При этом транспортировка и длительное хранение препарата осуществляется при температуре -70 градусов.
Ранее сообщалось, что в США одобрили применение антиковидной вакцины, разработанной