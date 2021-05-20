06:26 (мск), источник: Известия
В России впервые выявили нового возбудителя коклюша
Выявлен новый возбудитель заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, сообщили «Известиям» специалисты Роспотребнадзора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Эти патогены — родственники, но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка.
Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского разработали
«С помощью
В ряде стран мира за последние десять лет новый вид Bordetella holmesii привлек пристальное внимание ученых, но в России бактерию раньше не обнаруживали. Это первое исследование, которое доказывает, что в части случаев заболевания, очень похожего на коклюш, на территории РФ виноват другой возбудитель.
По данным зарубежных специалистов, новое заболевание в целом протекает легче, чем коклюш, его длительность составляет около 80 дней. У большинства обследованных пациентов с новой инфекцией наблюдался кашель, но только примерно в 60% случаев он носил приступообразный характер, а в 40% был обычным.