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09:31 (мск), источник: Газета.Ру

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов российскими заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными.

Источник: AP 2021

По его словам, недавно президент России Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов, в том числе Узбекистана, Таджикистана. Стороны переговорили о налаживании потока мигрантов для российских объектов, где не хватает рабочей силы.

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«Ну, вот мы реально можем предоставить… Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — сказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Глава ФСИН также призвал омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе.

В настоящее время в российских тюрьмах и колониях находятся 483 тысячи человек. Калашников уточнил, что сейчас из них право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек.

Ранее Калашников сообщил, что около 50% отбывших наказание россиян сталкиваются с проблемами социализации на свободе.

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