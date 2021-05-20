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10:45 (мск), источник: Life.ru

Принц Уильям привился от коронавируса

Первую дозу антиковидной вакцины герцог Кембриджский получил 18 мая. Каким именно препаратом он привился, не уточняется.

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Источник: Twitter

Принц Уильям сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в «Твиттере».

Первую дозу вакцины герцог получил во вторник, 18 мая.

Каким именно препаратом привился принц не уточняется.

«Всем, кто работает над внедрением вакцины, — спасибо за всё, что вы сделали, и продолжаете делать», — поблагодарил Уильям учёных.

Отметим, что бабушка принца Уильяма Елизавета II вакцинировалась от ковида ещё несколько месяцев назад. О том, что королева Великобритании поставила прививку, Букингемский дворец сообщил 9 января.

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