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12:26 (мск), источник: ТАСС

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Все выпускники школ, а не только планирующие поступать в вуз, будут сдавать ЕГЭ в 2022 году, надеется глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Источник: РИА "Новости"

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике — прим. ТАСС) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — сказал Музаев в четверг, отвечая на вопросы в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

В этом году ЕГЭ сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году отменен, профильную математику сдают выпускники, которым экзамен необходим для поступления в вуз.

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