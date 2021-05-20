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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Кириенко анонсировал выступления Маска и Возняка на форуме «Новое знание»

Основатель Tesla, SpaceX и Neuralink Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк выступят на трехдневном марафоне «Новое знание», сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Источник: AP 2021

Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Оно будет транслироваться на сайте российского общества «Знание».

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«Удивительные эксперты и лекторы выступят в течение этих дней… Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал господин Кириенко на открытии марафона (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, кто из экспертов будет лично присутствовать на форуме, а кто — по видеосвязи.

В 2019 году Илон Маск выступил по видеосвязи на краснодарском форуме «Дело за малым». Чтобы пригласить господина Маска, организаторы форума развесили возле штаб-квартиры SpaceX в штате Калифорния билборды с QR-кодом и словами: «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Стив Возняк выступил в МГУ в 2017 году.

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