Кириенко анонсировал выступления Маска и Возняка на форуме «Новое знание»

Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Оно будет транслироваться на сайте российского общества «Знание».
«Удивительные эксперты и лекторы выступят в течение этих дней… Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал господин Кириенко на открытии марафона (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, кто из экспертов будет лично присутствовать на форуме, а кто — по видеосвязи.
В 2019 году Илон Маск выступил по видеосвязи на краснодарском форуме «Дело за малым». Чтобы пригласить господина Маска, организаторы форума развесили возле штаб-квартиры SpaceX в штате Калифорния билборды с QR-кодом и словами: «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Стив Возняк выступил в МГУ в 2017 году.