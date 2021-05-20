Заммэра Москвы предложила штрафовать не следящих за здоровьем

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность должен нести. Иначе за него платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо», — сказала заммэра на Московском онкологическом форуме. Какими именно должны быть обязательства, накладываемые на не следящих за здоровьем людей, она не уточнила.
Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда «в государственных интересах» и в «интересах защиты подавляющего большинства населения» вакцинация может быть обязательной. По его мнению, отрицательное мнение о прививках играет «деструктивную роль». Кремль сказал, что не готовит поправки по обязательной вакцинации от коронавируса.