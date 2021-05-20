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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили более 9 тыс. заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 16,57% больше, чем выявили накануне (7920). Общее число случаев достигло 4 974 908.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3312 (за все время — 1 148 508),
  • Санкт-Петербург — 791 (430 492),
  • Московская область — 727 (262 937),
  • Ростовская область — 196 (92 129),
  • Воронежская область — 143 (83 359).

За сутки умерли 396 заболевших, что на 1,54% больше, чем накануне (390). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 117 361. Выздоровели 9983 человека, всего — 4 591 770.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 55 (за все время — 19 474);.
  • Санкт-Петербург — 40 (13 921);.
  • Ростовская область — 23 (4302);.
  • Нижегородская область — 18 (3465);.
  • Самарская область — 15 (1782).

Вчера, 19 мая, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в интересах государства вакцинация может приобретать обязательный характер. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что соответствующие изменения в законодательстве Кремль не прорабатывает. Спустя несколько месяцев с начала вакцинации суточное число заражений заметно снизилось по сравнению с пиковыми зимними значениями, однако оно колеблется. Медики заявляют о начале третьей волны коронавируса в России.

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