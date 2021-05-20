В России за сутки выявили более 9 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 396 заболевших, что на 1,54% больше, чем накануне (390). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 117 361. Выздоровели 9983 человека, всего — 4 591 770.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Вчера, 19 мая, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в интересах государства вакцинация может приобретать обязательный характер. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что соответствующие изменения в законодательстве Кремль не прорабатывает. Спустя несколько месяцев с начала вакцинации суточное число заражений заметно снизилось по сравнению с пиковыми зимними значениями, однако оно колеблется. Медики заявляют о начале третьей волны коронавируса в России.