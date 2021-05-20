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13:36 (мск), источник: BFM.ru

Заммэра Москвы предложила ввести финансовую ответственность для граждан, не следящих за здоровьем

«Иначе за него просто платят все остальные добросовестные граждане», — пояснила Анастасия Ракова. Она не привела конкретных сумм и не уточнила, что подразумевается под слежением за здоровьем.

Источник: Агентство «Москва»

Мэрия Москвы предложила ввести финансовую ответственность для граждан, не следящих за здоровьем. Эту идею озвучила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, выступая на Московском онкологическом форуме.

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По мнению Раковой, материальная ответственность поможет обезопасить добросовестных граждан. Каких-то конкретных сумм она не назвала и также не уточнила, что понимает под слежением за здоровьем.

«Мы стараемся максимально упростить, облегчить, сделать необременительной для человека систему чек-апов. Это и чек-ап в парке, и чек-ап в МФЦ, и рассказываем обо всех носимых девайсах. Мы проводим огромную рекламную кампанию на разные аудитории, многие, наверное, видели наши ролики, во многом провокационные ролики. Мы вынуждены их делать такими, потому что иначе народ их просто не заметит в таком информационном потоке. И, конечно, надо работать над тем, чтобы определенные обязательства, последствия в той или иной форме накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда он частично какую-то в том числе финансовую ответственность за это должен нести. Иначе за него просто платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо».

В то же время в правительстве Москвы опровергли идею введения штрафов для не следящих за здоровьем.

В пресс-службе соцкомплекса пояснили, что власти города системно занимаются мотивацией людей к проверке здоровья.

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Поясним, отвечая на вопрос ведущего онкологического форума Владимира Познера о способах мотивации людей следить за своим здоровьем, Анастасия Ракова рассказала о том, что Москва уже несколько лет системно занимается этим вопросом, расширяя возможности диспансеризации, максимально упрощая, облегчая для человека систему чек-апов. Подтверждением тому служит проект «Здоровая Москва» (павильоны проверки здоровья в парках города), диагностические комплексы, установленные в центрах госуслуг, рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни. В случае же, если все эти методы не приведут к изменению сознания граждан и повышению их ответственности за свое здоровье, вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем c экспертным и медицинским сообществом идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождение осмотров.

То есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения. Никаких планов о введении штрафов заявлено не было.

Накануне, 19 мая, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что в особых случаях в интересах государства власти могут вводить обязательную вакцинацию. В Кремле заявили, что не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в стране обязательной.

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