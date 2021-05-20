12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке под Казанью родился кенгуренок-альбинос
Малышку назвали Алисой
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В зоопарке «Регина» в поселке Петровский под Казанью на свет появился абсолютно белый кенгуренок Беннета. При этом отмечается, что оба ее родителя обычного темного окраса. Об этом сотрудники зоопарка рассказали на своей странице в Instagram.
Несмотря на свою внешнюю особенность, кенгуренок полностью здоров. Его уже осмотрел местный ветеринар и сделал все необходимые прививки.
Также стало известно, что кенгуренок — девочка. Ее назвали Алисой. По словам смотрителей, она очень спокойная и любознательная.
Екатерина Гура