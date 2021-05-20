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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст хочет автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Минюст намерен автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъемки. В настоящий момент это делается с участием сотрудников органов принудительного исполнения. Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России уже с 2022 года.

Источник: AP 2021

«Предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — сказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Граждан будут уведомлять о предстоящем списании, заверил он. Законодательная база для нового режима, как ожидается, будет сформирована до конца этого года.

Госдума 19 мая приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий правила применения наказания за нарушения ПДД. Годовой срок, в течение которого нарушителю-рецидивисту грозит более жесткое наказание, сотрудники ГИБДД теперь будут считать с момента оплаты штрафа, а не с момента вступления постановления его в силу.

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