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17:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказана главная причина осложнений при коронавирусе

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела являются главной причиной тяжелых случаев COVID-19, при которых нарушается деятельность иммунной системы. Этот вывод ученых Йельского университета доказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Дефектные белки, которые в норме должны справляться с вирусом, начинают атаковать ткани и органы человека, при этом их количество прямо связано с тяжестью симптомов.

В ходе исследования ученые использовали высокопроизводительный метод обнаружения аутоантител, называемый REAP (Rapid Extracellular Antigen Profling). Он направлен на выявление через секвенирование (расшифровку аминокислотной последовательности) антител, которые нацелены на экзопротеом — совокупность внеклеточных и секретируемых белков. Были проанализированы образцы крови 194 медицинских работников и пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, на наличие аутоантител к 2770 белкам экзопротеома.

У пациентов с COVID-19 наблюдалось резкое повышение реактивности аутоантител по сравнению с неинфицированными людьми.

Чаще всего аутоантитела были направлены против иммуномодулирующих белков, включая цитокины, хемокины, систему комплемента и рецепторы на поверхности клеток. В результате иммунная система перестает эффективно справляться с коронавирусом, что приводит к осложнениям. Эксперименты на трансгенных мышах с человеческим белком ACE2 (служит воротами для заражения вирусом клетки) показали, что животные с аутоантителами чаще умирали при заражении SARS-CoV-2.

Аутоантитела остаются в организме человека после выздоровления, что объясняет длительный постковидный синдром. Даже легкие случаи инфекции способны спровоцировать выработку аутоантител, что может обернуться долгосрочными проблемами со здоровьем.

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