19:02 (мск), источник: ТАСС
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 5 млн просмотров набрали в первый день
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«За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн», — говорится в сообщении.
В день открытия марафона «Новое Знание» перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко,
Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и
«В числе зарегистрированных участников марафона свыше 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.
26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.