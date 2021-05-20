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19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подсчитали, сколько птиц живет на планете

Их оказалось в шесть раз больше, чем людей.

Австралийские ученые решили провести перепись птиц, чтобы установить их общее количество и количество каждого из видов.

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В своем исследовании они использовали онлайн-базы данных наблюдения за птицами eBird. Благодаря им специалисты смогли определить и подсчитать представителей 92% существующих видов пернатых. Остальные виды в статистику не попали из-за своей малой численности и сложностей с их регистрацией.

В итоге специалисты установили, что в мире сейчас живет примерно 50 миллиардов диких птиц, что почти в шесть раз больше, чем людей, пишет ScienceAlert.

Эти птицы относятся к 9,7 тысячам видов. Из них самые распространенные и многочисленные — это домовые воробьи, обыкновенные скворцы, делавэрские чайки и деревенские ласточки. В каждом из этих видов ученые насчитали больше миллиарда особей.

Екатерина Гура

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