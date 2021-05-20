19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали, сколько птиц живет на планете
Их оказалось в шесть раз больше, чем людей.
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Австралийские ученые решили провести перепись птиц, чтобы установить их общее количество и количество каждого из видов.
В своем исследовании они использовали
В итоге специалисты установили, что в мире сейчас живет примерно 50 миллиардов диких птиц, что почти в шесть раз больше, чем людей, пишет ScienceAlert.
Эти птицы относятся к 9,7 тысячам видов. Из них самые распространенные и многочисленные — это домовые воробьи, обыкновенные скворцы, делавэрские чайки и деревенские ласточки. В каждом из этих видов ученые насчитали больше миллиарда особей.
Екатерина Гура