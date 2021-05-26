День в истории: 26 мая

День российского предпринимательства
26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381. На сегодняшний день в России насчитывается более 5,8 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): 40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий, 21,1% — операции с недвижимым имуществом и аренда, 11% относятся к сфере строительства. В сфере добычи полезных ископаемых и на обрабатывающих производствах занято чуть более 10% российского малого бизнеса, а в сфере транспорта и связи — примерно 6% малых предприятий.
1768: Екатерина II дала устное повеление личному секретарю о постановке монумента Петра I
26 мая 1768 года императрица Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Ивану Бецкому о постановке монумента Петру I. Это был будущий «Медный всадник», ставший самым известным изваянием царя-реформатора. Создание памятника поручили французскому скульптору Этьену Морису Фальконе, но открыт монумент был в 1782 году уже без участия мастера (установкой памятника руководил скульптор Ф. Г. Гордеев). Это был второй конный памятник русскому царю. В условном одеянии, на вздыбленной лошади, Петр изображается Фальконе как законодатель и цивилизатор. Памятник изготовлен из бронзы. Название «медный» закрепилось за ним благодаря поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».
Любопытно, что если провести по карте прямую линию между «Медным всадником» и памятником Екатерине на площади Островского, то памятник общественному деятелю и педагогу Ивану Ивановичу Бецкому (в сквере РГПУ имени Герцена на Мойке) будет находиться практически на этой линии.
1913: первый полет многомоторного самолета «Русский витязь»
26 мая 1913 года в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Предусматривалось размещение как двух, так и четырех моторов. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации — тяжелому самолетостроению.
Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через два с половиной месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с семью пассажирами на борту.
1938: заложен фундамент первого завода «Фольксваген»
26 мая 1938 года Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку «Фольксваген», а вскоре была создана фирма «Volkswagenwerk GmbH». История концерна началась в 1934 году, когда только что пришедший к власти в Германии Гитлер выдвинул требование — разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. Это было поручено немецкому конструктору Фердинанду Порше, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого «народного автомобиля» («volk» — народ, «wagen» — автомобиль). Один из них и был одобрен фюрером.
В настоящее время немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» — один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых — Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.
1947: в СССР отменена смертная казнь
26 мая 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни» это наказание было признано не применяющимся в мирное время. Однако в январе 1950 года, «по многочисленным просьбам трудящихся», высшая мера была восстановлена. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП (б), смертная казнь могла применяться в период действия запрета (1947−1950 гг.), то есть закон действовал с обратной силой.
Родственники казненного, который был осужден к высшей мере наказания «тройкой» или Особым совещанием НКВД-МВД или Военной коллегией Верховного суда СССР, получали известие о том, что он осужден на 10 лет без права переписки. Однако с 24 августа 1955 года на заявления родственников таких лиц местные органы КГБ должны были сообщать, что осужденные были приговорены к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и умерли в местах заключения, а в необходимых случаях эти смерти регистрировали в ЗАГС с выдачей родственникам свидетельств о смерти.
2020: начало массовых антирасистских протестов в США
26 мая 2020 года в США начались протесты в Миннеаполисе, штат Миннесота, как реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания офицером полиции Дереком Шовином, который держал колено на его шее в течение почти 8 минут, в то время как еще трое офицеров смотрели на происходящее. Шовин и трое других офицеров, участвовавших в задержании, были позднее арестованы.
В течение нескольких дней протесты распространились по всей территории США, в июне они прошли более чем в 2000 городов в 60 странах мира. По оценкам специалистов, в протестах в июне-августе 2020 года участвовало от 15 до 26 миллионов американцев, что делает протесты крупнейшими в истории США. Протесты проходили в рамках антирасистского движения Black Lives Matter (с англ. — «Черные жизни важны»), зародившегося в США еще в 2013 году.
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