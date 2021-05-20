Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Попова также отметила, что в стране наметился тренд на снижение заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом.
По ее словам, после майских праздников уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями снизился в два раза.
При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что люди сейчас чаще всего заражаются COVID-19 дома и в общественном транспорте. В основном заболевают люди старше 50 лет и пожилые.
«Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться», — указала она. Попова также отметила, что заражения отмечаются среди невакцинированных граждан, возвращающихся из-за рубежа.
«Санитарный щит»
«Санитарный щит», к созданию которого приступила Россия, должен помочь преодолеть любую эпидемию без локдауна.
«Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как <…> принес прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — сказала Анна Попова.
Она пояснила, что требуется создать новый более мобильный и усиленный санитарный карантинный контроль на границе. По ее словам, тест-системы должны оперативно выдавать результат.
Кроме того, она назвала возможность создания новых тестов от любых инфекций за четыре дня задачей, которую нужно решить очень быстро.
Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Думе в мае, заявил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита».
Индийский и британский штаммы
По словам Поповой, в России есть случаи заражения индийским штаммом коронавируса, но самой опасной мутации, распространенной в Индии, в нашей стране нет.
«В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет. И распространения его нет. <…> Больше 10 сегодня будет уже индийских штаммов [в России], но это обычная история», — сказала она.
Индийские варианты коронавируса, в том числе самый опасный из них, не несут для России каких-либо значимых рисков, добавила глава Роспотребнадзора.
«Российские вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли», — сказала она.
Попова отметила, что отечественные тест-системы обнаруживают все существующие на данный момент мутации коронавируса.
«Показывают и тесты, и еще раз, он не преодолевает иммунитет, который формируют наши российские вакцины», — заключила она.
Говоря о британском штамме, Попова сообщила, что более 550 случаев заражения этим штаммом коронавируса было выявлено на территории России.
«[Случаи заражения] новыми штаммами, конечно, их количество растет, больше 550 тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский», — сказала она.
В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15−20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
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