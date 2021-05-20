Эксперт оценил преимущества новой гиперзвуковой ракеты «Острота»

По данным источников, ракета будет применяться также дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и оперативно-тактическими Су-34. Кроме того, для «Остроты» был создан специальный воздушно-реактивный двигатель.
«Гиперзвуковые ракеты для современных средств противовоздушной обороны являются почти неуязвимой целью, их очень сложно, практически невозможно сбить. Соответственно, если для одного вида авиации создается такое эффективное оружие, то логично использовать его и на самолетах дальней авиации. Используя эти боеприпасы, они смогут расчищать себе путь, уничтожая комплексы ПВО, совершая прорывы в интересах стратегических операций», — отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.
Отмечается, что Россия стала первой в мире страной, в числе вооружений которой оказались гиперзвуковые ракеты. В частности, уже более трех лет в составе «дежурят» перехватчики МиГ-31К с комплексом «Кинжал» и шахтные межконтинентальные ракетные комплексы «Авангард» с ядерной боевой частью.
Также завершаются в нашей стране испытания единственных в мире гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» корабельного базирования. Сейчас их тестируют на борту фрегатов проекта 22350, но затем смогут применять для поражения сухопутных и наземных целей многие крупные корабли, оснащённые современными вертикальными пусковыми установками.