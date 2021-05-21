Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
16Обострение палестино-израильского конфликта
00:36 (мск), источник: Известия

Минобороны напомнило о роли Красной армии в освобождении Чехии от фашизма

Министерство обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало мультимедийный раздел «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». Он посвящен сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов.

Источник: РИА "Новости"

Раздел посвящен Пражской наступательной операции, проведенной с 6 по 12 мая 1945 года. Тогда советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта, тем самым победоносно окончив войну. На территории Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии.

В ведомстве отметили, что на протяжении последних лет в Чехии пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Великой Отечественной войны, что проявляется и в ходе работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов.

День Победы
Тесты, фото и малоизвестные факты о войне

Так, происходит замена скульптур и памятников, также убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной армии. Системный и деструктивный подход прослеживается и в работе с музейными комплексами и их экспозициями.

Поэтому в мультимедийном разделе военного ведомства публикуются фотографии Национального музея в городе Праге, изображающие Зал Красной армии и его экспонаты. После реконструкции зал значительно изменился: советская символика была задрапирована, многие исторические экспонаты убраны. Помещение музея, носившее название «Зал Красной армии», после реконструкции в 2004—2005 годах переименовано в «Зал освобождения».

В разделе опубликован и полный текст Соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, вступившего в силу 11 августа 1999 года. Этот документ обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы.

Кроме того, Минобороны публикует документы о погибших при освобождении Чехословакии.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов направлена на охрану и защиту исторической правды, прославление подвигов советских воинов, противодействие фальсификациям истории.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несите ваши денежки: в России вновь бум финансовых пирамид
Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом
США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций
Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
Сборная России стартует на ЧМ по хоккею без флага и гимна
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
Горячие темы на Авто
Евровидение, Манижа. 228
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 115
Танцуют все 81
Кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье Исполнительница роли девочки с голубыми волосами скончалась на 53-м году жизни
Новости партнеров
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 646
Женщина вождя 590
Вторник, картинки. 578
Вторник.. Картинки. 559
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь