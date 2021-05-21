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06:36 (мск), источник: Известия

Центробанк запустил курс информбезопасности для МВД

ЦБ РФ запустил курс по информационной безопасности в финансовой сфере для сотрудников МВД — сначала его пройдут работники «силовых» вузов, а затем навыкам будут обучать студентов-полицейских. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России.

Источник: Известия

Первые занятия курса прошли 17 мая. Их проводили для 750 слушателей. Обучение проходят преподаватели всех образовательных организаций министерства и центров профподготовки территориальных органов ведомства, а также преподаватели вузов Следственного комитета (СК). Ведут занятия эксперты из Банка России, финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики.

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Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью социальной инженерии, антифрод, управление рисками информационных угроз, методологию обеспечения информбезопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах, а также отдельные проблемы противодействия киберпреступности, уточнили в ЦБ.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина, комментируя инициативу ЦБ «Известиям», заявила, что расследование IT-преступлений требует специальных технических знаний и ресурсов, которых нет в арсенале российских правоохранителей.

«Особые сложности возникают, например, в установлении исполнителей хакерских атак или в получении доступа к биткоин-кошелькам, в которых часто хранятся похищенные средства. Базовые знания в данных сферах, безусловно, повысят профессиональный уровень сотрудников, однако точно не станут панацеей. Комплексное решение проблемы возможно только путем привлечения сторонних узкопрофильных специалистов», — отметила юрист.

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