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06:02 (мск), источник: ТАСС

Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Граждане России с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Источник: РИА "Новости"

Для получения вычета необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее.
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Действующий сейчас механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Как сообщили ТАСС в ФНС, вычеты будут предоставляться проактивно. «Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками или брокерами) будут переданы соответствующие сведения. Потенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

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Механизм получения вычета

По факту поступления от банков или брокеров соответствующих сведений налогоплательщики получат специальное сообщение в своем личном кабинете, отмечают в ФНС.

«Там же можно будет отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога. Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не требуется никаких действий», — сказали в ФНС.

Также в ведомстве отметили, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

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