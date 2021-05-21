Военные Сербии и России отработали атаку на базу «боевиков»

«В ходе выполнения поставленных задач подразделения провели поиск террористических групп на местности, отработали противозасадные действия и провели налет на базу условных боевиков», — цитирует сообщение, предоставленное ведомством, РЕН ТВ.
Военные также провели боевые стрельбы из автоматов, снайперского оружия и крупнокалиберных пулеметов, а в районе военных учений были задействованы стратегические и динамические мишени, модульные комплексы стрельбищного оборудования.
Совместные учение российских и сербских военнослужащих продлятся до 25 мая текущего года.
О старте российско-сербских тактических учений антитеррористической направленности сообщалось 20 мая. Участие в них принимают подразделения специального назначения двух стран. От российской стороны в мероприятиях задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.
В период проведения военных учений планируется провести отработку десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к базе условного противника, ее блокирование и уничтожение. Также в планах учений стоит проведение показательных выступлений.
6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о старте в Вооруженных силах (ВС) контрольных проверок боевой готовности. 13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.