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03:21 (мск), источник: Известия

Военные Сербии и России отработали атаку на базу «боевиков»

Военнослужащие России и Сербии провели тактическое учение, в ходе которого они атаковали базу условных боевиков. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Министерство обороны России. Так, на сербской территории военные отработали порядок совместных действий в бою и достижение максимальной слаженности личного состава.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе выполнения поставленных задач подразделения провели поиск террористических групп на местности, отработали противозасадные действия и провели налет на базу условных боевиков», — цитирует сообщение, предоставленное ведомством, РЕН ТВ.

Военные также провели боевые стрельбы из автоматов, снайперского оружия и крупнокалиберных пулеметов, а в районе военных учений были задействованы стратегические и динамические мишени, модульные комплексы стрельбищного оборудования.

Совместные учение российских и сербских военнослужащих продлятся до 25 мая текущего года.

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О старте российско-сербских тактических учений антитеррористической направленности сообщалось 20 мая. Участие в них принимают подразделения специального назначения двух стран. От российской стороны в мероприятиях задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.

В период проведения военных учений планируется провести отработку десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к базе условного противника, ее блокирование и уничтожение. Также в планах учений стоит проведение показательных выступлений.

6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о старте в Вооруженных силах (ВС) контрольных проверок боевой готовности. 13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

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