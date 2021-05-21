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09:57 (мск), источник: ТАСС

Манижа выступит пятой в финале «Евровидения»

Финал конкурса пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Источник: РИА "Новости"

РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Представительница России Манижа выступит под номером пять в финале международного конкурса «Евровидение-2021». Об этом сообщили в пятницу организаторы смотра.

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«Теперь у нас есть 26 участников большого финала, и мы можем раскрыть порядок, в котором они выйдут на сцену», — говорится в распространенном релизе.

Манижа споет композицию Russian Woman («Русская женщина»). Она появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка выйдет из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.

На фоновом экране ей будут подпевать женщины разного возраста — представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman».

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Финал пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем также примут участие исполнители из Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии. Автоматически финалистами становятся представители государств «большой пятерки» «Евровидения» (основавшие конкурс страны) — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

Примечательно, что исландская группа Daði og Gagnamagnið не выступает вживую на смотре из-за того, что один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус. Зрителям демонстрируют запись репетиции 13 мая.

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