09:57 (мск), источник: ТАСС
Манижа выступит пятой в финале «Евровидения»
Финал конкурса пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Представительница России Манижа выступит под номером пять в финале международного конкурса «Евровидение-2021». Об этом сообщили в пятницу организаторы смотра.
«Теперь у нас есть 26 участников большого финала, и мы можем раскрыть порядок, в котором они выйдут на сцену», — говорится в распространенном релизе.
Манижа споет композицию Russian Woman («Русская женщина»). Она появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка выйдет из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.
На фоновом экране ей будут подпевать женщины разного возраста — представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman».
Финал пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем также примут участие исполнители из Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии,
Примечательно, что исландская группа Daði og Gagnamagnið не выступает вживую на смотре