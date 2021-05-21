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08:46 (мск), источник: Известия

В России искусственный интеллект поможет выявлять незаконную вырубку лесов

В России начали работу оснащенные искусственным интеллектом беспилотники, которые призваны сделать процесс выявления случаев незаконной рубки лесов более эффективным и автоматизированным. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили «Известиям» в агентстве «Рослесинфорг», ответственном за реализацию проекта.

Нововведение позволит взять под контроль ситуацию в Красноярском крае и Иркутской области — регионах, которые ранее стали лидерами антирейтинга незаконных рубок по данным «Рослесинфорга». Для решения данной проблемы в указанных регионах начали действовать беспилотники, которые в режиме круглосуточного слежения мониторят обстановку в лесных зонах.

По оценкам экспертов, реализация проекта даст возможность сократить количество нарушений и размер вреда минимум в три раза. Сообщается, что под особый контроль комплекса попали востребованные среди злоумышленников участки, где произрастают ценные породы деревьев.

Используемый в программе технологический комплекс состоит из 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с радиусом действия около 700 км, оборудованных тепловизорами для ночного мониторинга, встроенной камерой для аэрофотосъемки и искусственным интеллектом.

Применяя машинное зрение, беспилотник выявляет несоответствия существующим цифровым картам лесных участков и распознает движение людей и техники в лесах, а после направляет данные сотрудникам «Рослесинфорга». В случае установления несогласованной вырубки специалист передает полученную информацию в правоохранительные органы.

При помощи высокого разрешения снимков аппараты могут фиксировать даже автомобильные номера и лица злоумышленников в момент свершения правонарушения. Оперативному установлению нарушений способствует режим реального времени записи.

В «Рослесинфорге» отмечают, что эксперимент уже доказал свою эффективность. Рассматривается вопрос его распространения и на другие регионы, где мониторинг будет проводиться всесезонно как дополнительная превентивная мера по борьбе с нелегальными рубками.

11 мая в агентстве сообщили, что в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Бурятия было зафиксировано наибольшее количество незаконных рубок древесины за первые три месяца 2021 года. Больше всего нарушений в I квартале текущего года как в Сибири, так и по всей стране приходится на Красноярский край: в среднем в этом регионе на 1 млн га «черные лесорубы» спилили 1405 кубометров древесины. Ущерб оценивается в 75 млн рублей.

В Иркутской области средний объем нелегальных лесозаготовок составил 1229 кубометров на 1 млн га. В Республике Бурятия, в свою очередь, средний объем незаконной рубки с прошлого года вырос в три раза: с января по март 2021 года он достиг 96 кубометров древесины на сотню тысяч гектаров.

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