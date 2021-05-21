Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
13Стрельба в школе в Казани
19Празднование Ураза-байрама в России
08:19 (мск), источник: Известия

В системе COVID-тестов на «Евровидении» нашли уязвимость

Пандемия COVID-19 вынудила организаторов музыкального конкурса «Евровидение» создать многоступенчатую систему мониторинга инфекции, важную роль в которой играет сконструированный интернациональной группой ученых прибор SpiroNose. Разработка позволяет быстро диагностировать наличие коронавируса с помощью анализа органических соединений в выдыхаемом человеком воздухе. Чтобы сдать анализ, нужно просто подуть в трубку.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Все, кто присутствует на «Евровидении», обязаны проходить тесты на коронавирус, пояснила специальный корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алёшкина, работающая сейчас в пресс-центре конкурса. Можно выбрать: сдать мазок или подышать в трубочку.

Читайте также
Как отреагировали на выход Манижи в финал «Евровидения»

На днях журнал Science сообщил, что SpiroNose показал как минимум 25 подтвержденных ложноотрицательных результатов тестирования.

Все подобные случаи рассмотрели специалисты службы общественного здравоохранения Амстердама, министерства здравоохранения Нидерландов и Breathomix. Они пришли к выводу, что ошибки — вина персонала, неправильно использовавшего систему, а не некорректная работа SpiroNose.

После проверки создатели пообещали усовершенствовать свою разработку, а медицинские власти дали добро на ее дальнейшее использование. Решение дало возможность применить прибор на «Евровидении».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несите ваши денежки: в России вновь бум финансовых пирамид
Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом
В США заявили о доказательствах создания COVID в лаборатории
Россиянам упростили получение налогового вычета
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
В России появился антимошеннический сайт
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Начались продажи самой необычной Kia (фото) Всего будет выпущено 1500 экземпляров
Кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье Исполнительница роли девочки с голубыми волосами скончалась на 53-м году жизни
Новости партнеров
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
На море с годовасом) 162
Детский отдых. Нужны советы бывалых. 140
А стоит ли ребенка на неделю везти на море? 83
Адаптация к садику.. 46
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь