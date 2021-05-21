08:19 (мск), источник: Известия
В системе COVID-тестов на «Евровидении» нашли уязвимость
Пандемия COVID-19 вынудила организаторов музыкального конкурса «Евровидение» создать многоступенчатую систему мониторинга инфекции, важную роль в которой играет сконструированный интернациональной группой ученых прибор SpiroNose. Разработка позволяет быстро диагностировать наличие коронавируса с помощью анализа органических соединений в выдыхаемом человеком воздухе. Чтобы сдать анализ, нужно просто подуть в трубку.