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11:12 (мск), источник: Life.ru

Редчайший цветок «Царица ночи» зацвёл на Урале

Случилось это впервые за несколько лет, наблюдать за необычным событием можно было всего несколько часов.

В Ботаническом саду Уральского отделения Российской академии наук на одну ночь появился редчайший цветок — «Царица ночи». Сотрудники сада не спали, чтобы успеть сделать фото.

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«Селеницереус — необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев. В первый раз он расцвёл несколько лет назад. А в этом году впервые дал пять бутонов», — рассказал E1.RU научный сотрудник ботанического сада Евгений Савицкий.

Цветок достиг в диаметре 23 сантиметров. Во время цветения растение издаёт сильный приторный аромат. Как только аромат становится прогорклым, цветок начинает увядать.

«Особенностью данного рода кактусов являются тонкие многорёберные побеги-плети, снабжённые многочисленными воздушными корнями, с помощью которых растение крепится к опорам. В длину такие побеги могут достигать 12 метров, разрастаясь в толщину всего на три сантиметра», — объяснил Евгений Савицкий.

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