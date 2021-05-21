Бразильская фармкомпания отказалась от клинических испытаний «Спутника V»

Согласно пресс-релизу ведомства, 31 декабря 2020 года Uniao Quimica подала в Anvisa запрос на исследование «Спутника V».
«Ввиду отсутствия клинического протокола и других документов и информации, требуемых действующим законодательством в области здравоохранения, 4 января 2020 года Anvisa потребовала от компании недостающих документов, информации и разъяснений. Лаборатория не ответила на запрос», — утверждает регулятор.
В Anvisa отметили, что отказ от испытаний «Спутника V» не скажется на запросе экстренного использования вакцины в Бразилии.
Власти Бразилии уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V». В марте Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V», бразильские власти планировали без конкурса закупить вакцину на $129 млн.
В конце апреля Anvisa не разрешило импорт и использование «Спутника V», однако суд предписал регулятору объяснить отказ. Российские разработчики назвали решение Anvisa политическим. Uniao Quimica пообещала начать производство вакцины до ее регистрации в стране.