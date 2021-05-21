Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
16Обострение палестино-израильского конфликта
09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Бразильская фармкомпания отказалась от клинических испытаний «Спутника V»

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, накануне выпустившая первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», отказалась проводить ее клинические испытания. Как сообщило бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), оно не получило от компании необходимой документации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Согласно пресс-релизу ведомства, 31 декабря 2020 года Uniao Quimica подала в Anvisa запрос на исследование «Спутника V».

«Ввиду отсутствия клинического протокола и других документов и информации, требуемых действующим законодательством в области здравоохранения, 4 января 2020 года Anvisa потребовала от компании недостающих документов, информации и разъяснений. Лаборатория не ответила на запрос», — утверждает регулятор.

Читайте также
Бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете импорта «Спутника V»

В Anvisa отметили, что отказ от испытаний «Спутника V» не скажется на запросе экстренного использования вакцины в Бразилии.

Власти Бразилии уже дважды приостанавливали регистрацию «Спутника V». В марте Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V», бразильские власти планировали без конкурса закупить вакцину на $129 млн.

В конце апреля Anvisa не разрешило импорт и использование «Спутника V», однако суд предписал регулятору объяснить отказ. Российские разработчики назвали решение Anvisa политическим. Uniao Quimica пообещала начать производство вакцины до ее регистрации в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
В вытрезвители начнут забирать из собственного жилья
В США заявили о доказательствах создания COVID в лаборатории
СМИ сообщили подробности скандала с закупками лекарств
Искусственный интеллект поможет выявлять вырубку лесов
Россиянам упростили получение налогового вычета
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
В России появился антимошеннический сайт
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
Авто
Машинам без водителей разрешат разгоняться до 130 км/ч Трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург адаптируют под беспилотники
Кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье Исполнительница роли девочки с голубыми волосами скончалась на 53-м году жизни
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Gnezdo.ru
Роскошный подарок дочери Меган Маркл. Что получит
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Новости партнеров
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Электрокар: плюсы и минусы высокотехнологичного транспортного средства
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь