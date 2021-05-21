09:45 (мск), источник: Известия
В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов
В Германии в возрасте 92 лет скончался народный художник СССР,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По ее словам, он скончался в одной из клиник в Германии.
Других подробностей не сообщается.
Таир Салахов — советский, азербайджанский и российский
Представители направления демонстрировали тяжелые будни рабочих и крестьян без идеализации их повседневности.
Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Также был известен как театральный художник, разработал декорации к различным спектаклям, а также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.