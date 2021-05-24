Мощный кондиционер на AliExpress продают со скидкой: промокод на май-2021

Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается). Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.Перейти в магазин >>
- Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.Перейти в магазин >>
- Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.