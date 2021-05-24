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12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мощный кондиционер на AliExpress продают со скидкой: промокод на май-2021

В конце весны многие задумались о надвигающейся жаре. Переносить ее в квартире без кондиционера или другой климатической техники сложно. К счастью, на AliExpress можно подыскать достойные варианты по приемлемой цене, с практически мгновенной доставкой из России, да еще и с промокодами на дополнительную скидку.

Мы подобрали самые привлекательные предложения в нашем обзоре. А в дополнение к кондиционерам, вентиляторам и водонагревателям (без которых в сезон отключения горячей воды приходится нелегко) советуем обратить внимание и на другие летние товары, которые продают со скидкой: солнцезащитные очки, ловушки для комаров и другие незаменимые летом вещи.

Если вы покупаете на AliExpress впервые, обязательно воспользуйтесь нашим промокодом newsmailru250may. Введите его в поле для промокода при оформлении заказа — он сэкономит вам 250 рублей при покупке от 750 рублей. Но поспешите — количество активаций ограничено. И не забудьте просмотреть эксклюзивные скидки для новичков и опытных покупателей.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Мощный современный кондиционер с промокодом

Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается). Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется  в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.

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В отзывах пишут:
  • Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
Мощный современный кондиционер с промокодом
Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

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  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Переносной кондиционер
Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и добавили ништяков в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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  • Качество отличное, всё бережно и аккуратно упаковано!!! К заказу немножко добавили ништяков, плюс проверка поляризации!!! 
Солнцезащитные очки в деревянной оправе
Мгновенный водонагреватель

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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В отзывах пишут:
  • Хорошее качество. Подключили к колонке на улице... регулировать можно теплее или холоднее. Если плохой напор, то не работает 
Мгновенный водонагреватель
Надежный пауэрбанк по суперцене

Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.

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В отзывах пишут:
  • По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен.
Надежный пауэрбанк по суперцене
Эпилятор по отличной цене

Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу.
Эпилятор по отличной цене
Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

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В отзывах пишут:
  • Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.
Мужские брендовые очки
Портативный вентилятор

Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка. 

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В отзывах пишут:
  • Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Портативный вентилятор
Сумка-холодильник

Небольшая сумка сохранит обед или продукты для пикника свежими в жару. Ее очень удобно брать на работу в жаркий день, на пляж, в парк или в поезд. Обязательный девайс для семьи, чтобы не волноваться за здоровье детей в путешествии или на отдыхе.

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В отзывах пишут:
  • Сумка-холодильник хорошего качества, очень довольна покупкой, очень хорошая цена, в магазине такая же вдвое дороже, молнии выглядят качественно.
Сумка-холодильник
Волшебная швабра

Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду  и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.

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В отзывах пишут:
  • Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов.
Волшебная швабра
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Мини-дрон с камерой 4K
Мини-бойлер

Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.

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В отзывах пишут:
  • Супербыстрая доставка, продавцу респект и честные пятерки, рекомендую.
Мини-бойлер
Убийца комаров

Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.

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В отзывах пишут:
  • Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.
Убийца комаров
Большой воздушный змей

Воздушный змей — отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе! Выберитесь в выходной на пару часиков в парк или на стадион всей семьей. Побегайте, понаблюдайте за облаками вместе с товаром для отдыха алиэкспресс. Яркая расцветка этого змея оставит вам незабываемые впечатления.

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В отзывах пишут:
  • Змей хороший. Сегодня забрал и протестил с ребенком, летает, все нормально. Выглядит красочно. Можно брать.
Большой воздушный змей
Складной самокат

Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.

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  • Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Складной самокат
Комплект туристической мебели

Если вы любите отдыхать на природе, готовить самую вкусную еду на костре, рыбачить и играть с детьми, то для максимально комфортного отдыха вам пригодится туристический набор складной мебели. В комплект входит складной алюминиевый стол 120х60 см и четыре табуретки, которые после использования убраются внутрь стола. Все доставляется в чехле для хранения. Возможна регулировка столешницы, максимальная нагрузка - до 30 кг. Вы опробуете данный товар для дома и сада алиэкспресс быстрее благодаря доставке из России.

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В отзывах пишут:
  • Стол пришел: очень доволен, качество отличное, на отдыхе то, что нужно. Огромное спасибо продавцу за качество и доставку.
Комплект туристической мебели
Мини-вентилятор на аккумуляторе

Совсем крошечный, но хорошо выручающий в жару вентилятор можно спрятать в карман или сумочку. Он спасет в очереди, в душном помещении и даже в общественном транспорте. Работает на аккумуляторе, что очень удобно. Вентилятор всегда можно подзарядить от розетки или повербанка.

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В отзывах пишут:
  • Я в восторге от этого вентилятора, просто супер. Продавец тоже умница, упаковал просто отлично, все пришло в целости и сохранности, и дует ну прям классно!!!
Мини-вентилятор на аккумуляторе
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Водоочиститель Аквафор

Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды — экономичный вариант глубокой очистки воды.

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В отзывах пишут:
  • Отличный фильтр за свои деньги, установка без проблем, всё есть в комплекте, даже шаблон для сверления отверстий. Брал за 2160 по акции
Водоочиститель Аквафор
Портативный увлажнитель

Косметические бренды продают одноразовые дорожные спреи для лица за немалые деньги. Но можно купить многоразовый флакон и наполнять его очищенной водой, тоником или санитайзером. Аккумулятор в корпусе будет охлаждать и равномерно распылять жидкость. Это отличный способ поддерживать кожу лица и рук чистой, не пересохшей и не лоснящейся, пока вы едете в авто, поезде или летите в самолете.

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В отзывах пишут:
  • Классная вещь. До боли проста в применении. Налила воды и нажала кнопку. Шпарит отлично, даже не ожидала, что так работать будет хорошо за 200 р. Зарядный кабель в комплекте идет. Доставка долгая, но трек отслеживался на всем пути.
Портативный увлажнитель
Суперудобные магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
Суперудобные магнитные шнурки
Спальный мешок-палатка для активного отдыха

Всепогодный компактный спальный мешок  — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

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В отзывах пишут:
  • Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.
Спальный мешок-палатка для активного отдыха
Форма для льда

Секрет этих формочек - не только в красивых сотах, но и в силиконе. Не нужно трясти и стучать формочкой о стол, чтобы достать замороженные кубики, как в случае с пластмассой. Достаточно извлечь ее из морозилки, подождать не больше, чем полминуты, а затем нажать на силиконовые соты. Лед извлекается очень просто и не разлетается по всей кухне.

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В отзывах пишут:
  • Хороший продукт, хороший магазин, доставка 9 дней. СПАСИБО.
Форма для льда
Пляжные и уличные сандалии

Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.

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  • Смотрятся классно. Ношу 42 размер, заказал 44. Все подошло.
Пляжные и уличные сандалии
Сексуальный купальник

Покупки на весеннее-летний сезон были бы неполными без красивого и сексуального купальника. Большая размерная сетка, огромный выбор цветов (в том числе и вернувшийся в моду анималистический принт), а также разнообразие фасонов позволят подобрать идеальный пляжный лук на любой вкус и фигуру. Приятным бонусом будет и шикарная скидка почти в 50%.

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  • Купальник просто супер! Пошит качественно, строчки ровные, материал хороший, не пахнет. Лямки регулируются. На параметры 90-70-94 можно было бы взять L, сидит впритык. А так очень довольна - за такую цену просто огонь!
Сексуальный купальник
Суперудобные очки для велоспорта

Если вы серьезно занимаетесь велоспортом или же просто любите время от времени покататься на велосипеде, то эти очки для вас. Солнце, ветер, пыль или мошки - ничто больше не помешает вашему комфорту. Поляризация надежно защитит глаза от солнечных лучей, а суперудобная форма от ветра и летящей в глаза пыли. Надевайте и наслаждайтесь катанием. Кстати, это отличный ответ на вопрос: что подарить мужчине спортсмену? Хотя эти очки они подойдут и для женщин.

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В отзывах пишут:
  • Товар в отличном состоянии. 5 линз на месте, все в отличном состоянии, изъянов не увидел. Футляр, сумочка и ткань для протирания очков фирменные, судя по логотипу) Единственное, не особо понял, зачем нужна маленькая пластиковая оправа, это наверное для тех, кто постоянно ходит в очках (мб в оптиках вставляют линзы с нужным минусом в них)‍♂️ но могу ошибаться. В целом очень доволен. Очки пришли где то через 5-7 дней с момента заказа 
Суперудобные очки для велоспорта
Напольный вентилятор

Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.

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В отзывах пишут:
  • Все отлично, хороший продавец, быстрая доставка. Рекомендую! 
Напольный вентилятор
Хромированный смеситель для душа

Смеситель для душа GAPPO с термостатом - отличный повод понежиться в ванной под струями тропического душа. Лаконичный дизайн с прямыми линиями отлично впишется в любую ванную комнату, а удобство использования порадует и взрослых и детей. Быстрая доставка из РФ, так что ваша покупка приедет к вам всего за несколько дней. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришёл раньше указанного срока, за что спасибо продавцу. Установка достаточно простая - не требует особых навыков. Качество душевой системы хорошее. Выглядит стильно. Посмотрим насколько долго прослужит. Тропический душ - очень полезная вещь
Хромированный смеситель для душа
Велосипедный компьютер

Велосипедный сезон уже открыт, а значит самое время позаботиться об экипировке и нужных гаджетах. Одним из таких необходимых устройств является водонепроницаемый беспроводной велосипедный компьютер. Компьютер точно показывает расстояние, время и скорость, а благодаря комфортной подсветке пользоваться им удобно даже в темное время суток. 

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В отзывах пишут:
  • Хороший велокомпьютер. Устанавливается легко, все заявленные функции работают. При покупке учтите, что беспроводной вариант запускается только с кнопки. По началу движения - запускается только проводной вариант.
Велосипедный компьютер
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