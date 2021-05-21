Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 маяОткрытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
16Обострение палестино-израильского конфликта
11:53 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» предупредил о проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя

У крупнейшей авиакомпании страны произошел сбой по вине одного из IT-подрядчиков. Перевозчик предупреждает пассажиров о возможных проблемах в аэропортах, сервис покупки билетов не работает.

Источник: Reuters

У «Аэрофлота» произошел сбой, возможны задержки регистрации и вылета самолетов, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов», — говорится в сообщении.

На сайте «Аэрофлота» при попытке купить билет на момент публикации материала выдается сообщение: «К сожалению, произошла техническая ошибка и ваш запрос не может быть обработан. Пожалуйста, повторите попытку позднее».

«Аэрофлот» по итогам апреля вернул себе первое место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров. В прошлом месяце «Аэрофлот» перевез 1,37 млн пассажиров, нарастив пассажиропоток после 31-процентного падения в марте, когда авиаперевозчик обслужил 1,23 млн пассажиров.

Артем Кореняко, Георгий Тадтаев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России
В Сбербанке рассказали о рекордной сумме хищения у одного клиента
В США заявили о доказательствах создания COVID в лаборатории
В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
УК стали доначислять несуществующие задолженности за ЖКУ
Почти 9 тысяч заразившихся COVID-19 выявили в России за сутки
Редчайший цветок «Царица ночи» зацвел на Урале (фото)
В России упростили получение налогового вычета
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
На военной китайской базе заметили загадочный объект (фото) Все гадают, что внутри
Авто
Сотрудники ГИБДД установили «Смерть с косой» на дороге Так автоинспекторы хотят напомнить водителям о соблюдении скоростного режима
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Gnezdo.ru
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Роскошный подарок дочери Меган Маркл. Что получит
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Его красота очаровала всех: а гляньте на сына
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Источник вдохновения: 5 самых красивых садов мира
Компактные кухни: 15 реальных примеров
Нужен ли ковер на кухне? Отвечаем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь