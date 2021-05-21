11:53 (мск), источник: РБК
«Аэрофлот» предупредил о проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя
У крупнейшей авиакомпании страны произошел сбой по вине одного из
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У «Аэрофлота» произошел сбой, возможны задержки регистрации и вылета самолетов, сообщили РБК в
«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика
На сайте «Аэрофлота» при попытке купить билет на момент публикации материала выдается сообщение: «К сожалению, произошла техническая ошибка и ваш запрос не может быть обработан. Пожалуйста, повторите попытку позднее».
«Аэрофлот» по итогам апреля вернул себе первое место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров. В прошлом месяце «Аэрофлот» перевез 1,37 млн пассажиров, нарастив пассажиропоток после 31-процентного падения в марте, когда авиаперевозчик обслужил 1,23 млн пассажиров.
Артем Кореняко, Георгий Тадтаев