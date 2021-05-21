Tesla в России, базы на Марсе и внеземная жизнь. Илон Маск выступил на российском форуме

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, и объявление об участии знаменитого американского миллиардера сразу привлекло к нему повышенное внимание. Маск присоединился по видеосвязи сразу после выступления Пескова. Пресс-секретарь Путина поблагодарил основателя Tesla и SpaceX за участие в просветительском марафоне и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.
По мнению Маска, через полвека человечество ждут масштабные изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК. Впрочем, он признал, что предвидеть на таком большом отрезке истории сложно.
Tesla в России
Зато Маск предсказал скорое официальное появление Tesla в России. «Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», — заявил Маск (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).
Глава Tesla также сообщил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения нового завода по производству электромобилей.
«У нас есть завод в Шанхае… Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — пояснил он.
О России
Илон Маск рассказал, что решил принять участие в форуме по приглашению Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента подтвердил, что бизнесмен «охотно согласился». По мнению Маска, следует выстраивать коммуникацию между Россией и США и усиливать этот диалог, ведь общение между странами — «это замечательно».
Миллиардер также отметил, что у России «творческая история технологий».
Он признался, что «восхищается достижениями России и СССР», а также ещё раз отметил приятное звучание русского языка.
О смысле жизни
Отвечая на вопросы молодёжи, миллиардер затронул и тему смысла жизни. По его мнению, «самое сложное — быть полезным этому миру». Также Маск подчеркнул, что «в традиционном смысле слова он не религиозен». «При этом мне так интересно, откуда мы все взялись», — признался он.
О космосе
Отвечая на вопрос о необходимости продления эксплуатации МКС, Илон Маск заявил, что этот вопрос уже не актуален: нужно идти дальше, создавать базы на Луне и Марсе.
Миллиардер также предположил, что человечество должно присмотреться к антиматерии, чтобы совершать полёты за пределы Солнечной системы.
«Ближайшая от нас система находится на расстоянии четырёх световых лет. Её нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать… — использовать антиматерию, а также коллапс материй… и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — порассуждал Маск.
Основатель SpaceX также отдал должное и российской космонавтике, назвав Юрия Гагарина очень храбрым человеком.
«Я об этом не думал… Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это ещё нужно решиться», — признал Маск. По его словам, если бы он встретился с Гагариным лицом к лицу, единственный вопрос, который бы он задал, был бы «почему?».
О транспорте
Маск выразил уверенность, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим для передвижения электричество. А вот автомобилям, самолётам и кораблям неминуемо придётся переходить на более экологичные двигатели.
«Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты», — сказал Маск.
По его мнению, в будущем автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут выглядеть столь же архаично, как сейчас выглядят паровые машины. Самолёты перейдут на электрополёты последними, так как на создание подходящих для них мощных батарей потребуется больше времени.
О внеземной жизни
Глава SpaceX также не исключил существование внеземной жизни, но пока её никто не видел. «Насколько мы знаем, мы — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели её признаков», — пояснил он.
Он также пошутил, что на самом деле он сам «инопланетянин», отвечая на вопрос, не является ли он пришельцем из будущего: «А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями».
По словам Маска, чтобы встретиться с иным нечеловеческим разумом, необходимо развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширить границы сознания». При этом он сравнил сознание человека со свечой, пламя которой мерцает в темноте.
«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», — убеждён миллиардер.
Подводя итоги выступления, Дмитрий Песков допустил, что в будущем удастся организовать встречу Маска с президентом России Владимиром Путиным.
Трёхдневный просветительский марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Форум охватит сразу несколько направлений: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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