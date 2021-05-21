В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 389 заболевших, что на 1,77% меньше, чем накануне (396). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 117 739. Выздоровели 9 350 человек, всего — 4 601 120.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Минздрав сегодня назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Эксперт Роспотребнадзора жаловался, что в стране низкие темпы вакцинации от COVID-19. Об этом же заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по словам которого в городе доля привившихся от COVID-19 меньше, чем в любом городе Европы. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что в интересах государства вакцинация может приобретать обязательный характер, но в Кремле соответствующие изменения в законодательство не обсуждают.