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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19

В России за прошлые сутки выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 3,2% меньше, чем выявили накануне (9232). Общее число случаев достигло 4 983 845.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: Агентство «Москва»

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2954 (за все время — 1 151 462),
  • Санкт-Петербург — 815 (431 307),
  • Московская область — 753 (263 690),
  • Ростовская область — 199 (92 328),
  • Нижегородская область — 145 (116 672).

За сутки умерли 389 заболевших, что на 1,77% меньше, чем накануне (396). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 117 739. Выздоровели 9 350 человек, всего — 4 601 120.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 58 (за все время — 19 532);
  • Санкт-Петербург — 43 (13 964);
  • Ростовская область — 15 (4 317);
  • Нижегородская область — 15 (3 480);
  • Самарская область — 15 (1 797).

Минздрав сегодня назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Эксперт Роспотребнадзора жаловался, что в стране низкие темпы вакцинации от COVID-19. Об этом же заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по словам которого в городе доля привившихся от COVID-19 меньше, чем в любом городе Европы. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что в интересах государства вакцинация может приобретать обязательный характер, но в Кремле соответствующие изменения в законодательство не обсуждают.

Новость дополняется.

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