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13:17 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Аэрофлот»: Работа IT-систем восстановлена после сбоя

Работа IT-систем восстановлена после сбоя, ситуация с изменениями вылетов рейсов «Аэрофлота» нормализуется в ближайшие часы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Источник: Reuters

«По нашей информации, работоспособность ИТ-систем восстановлена, тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется», — сказал он.

Пассажиров попросили следить за изменением времени вылета на табло аэропортов.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о том, что из-за технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Пассажиров попросили следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. Позднее авиакомпания «Россия» также предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов из-за технического сбоя.

Во время загрузки произошла ошибка.
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