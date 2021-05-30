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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 мая

Казнь Жанны д’Арк, Ходынская катастрофа в Москве и другие события этого дня в истории.

1431 год: в Руане сожжена на костре Жанна д’Арк

Национальная героиня Франции и героиня многочисленных романов и фильмов Жанна д’Арк, известная также как Орлеанская дева, прославилась тем, что, командуя французской армией, смогла снять английскую осаду с города Орлеан. Тем самым она помешала английскому королю Генриху V захватить Францию и вступить на французский престол.

По преданию, 16-летняя Жанна д’Арк слышала голоса святых, которые указывали ей верный путь. Благодаря удачной операции в Орлеане и последующим за этим победам, Жанне удалось сделать важный перелом в Столетней войне и посадить на престол законного французского короля Карла VII. Однако 23 мая 1430 года Жанна была предана военачальниками и попала в плен к англичанам, которые обвинили ее в ереси и колдовстве.

Церковный суд длился целый год и в итоге Жанну д’Арк приговорили к смерти. 30 мая 1431 года она была сожжена на костре на площади Старого Рынка в Руане. В 1455—1456 годах в Бурже прошел процесс посмертной реабилитации Жанны д'Арк, а в 1920 году католической церковью она была причислена к лику святых.

1631 год: во Франции вышла газета «La Gazette», давшая название печатной прессе

Считается, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Тогда главные городские и мировые события от руки писали на деревянных дощечках и вывешивались на площадях. Такие бюллетени с новостями были распространены повсюду и совершенствовались вместе с новыми технологиями. Но привычное нам сегодня название «газета» появилось лишь 30 мая 1631 года, когда во Франции был издан первый номер новостного бюллетеня «La Gazette».

Название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta) — ей венецианцы в XVI веке платили за листок, на котором были от руки написаны все важные события.

«La Gazette» стала очень популярной, а название «газета» стало нарицательным и сейчас используется во многих странах мира для обозначения периодического новостного печатного издания.

Кстати, «La Gazette» оказала колоссальное влияние на развитие этого типа СМИ еще и тем, что впервые в истории на платной основе в ней стали размещать частные объявления — рекламу.

1896 год: Ходынская катастрофа в Москве

30 мая 1896 года на северо-западе Москвы на Ходынском поле во время народных гуляний по случаю коронации императора Николая II случилась массовая давка, получившая название Ходынская катастрофа.

Ходынское поле, служившее учебным полигоном для войск, не было обустроено должным образом — к празднованию овраги и ямы были наспех прикрыты досками и присыпаны песком. В программе празднования значились ярмарка, концерт и бесплатная раздача еды и памятных монет, а потому уже с самого утра на поле насчитывалось более 500 тысяч человек. В определенный момент настилы не выдержали и рухнули вместе с людьми. Началась паника и давка.

По некоторым данным, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 1500 получили увечья. Несмотря на это, празднования не стали отменять — погибших увезли на Ваганьковское кладбище, пострадавших в больницы, а с поля убрали следы трагедии. После этого торжества там продолжились. Правительство пыталось скрыть масштаб трагедии, а для пострадавших были выделены 90 тысяч рублей из госказны.

Источник: РИА "Новости"

1999 год: трагедия в подземном переходе в Минске

30 мая 1999 года в Минске в подземном переходе станции метро «Немига» случилась сильная давка. Более двух тысяч человек, возвращавшихся с концерта, приуроченного к годовщине радио «Мир» у минского Дворца спорта, побежали в переход, прячась от сильного дождя. Переход, рассчитанный на 50−60 человек, был полностью забит, и люди стали спускаться на станцию метро, куда также прибывали поезда с людьми.

Паника усилилась, когда от удара молнии начали искрить провода на станции. Началась сильная давка, люди падали на мокрых ступеньках, и по ним проходила толпа.

В результате трагедии погибли 54 человека и около 100 получили различные травмы. Основной причиной гибели людей были удушье и травмы позвоночника.

Все расходы на похороны и лечение пострадавших государство взяло на себя. В течение трех лет проходило расследование случившегося. Виновных в этой трагедии не нашли. 25 марта 2002 года дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Источник: РИА "Новости"

1934 год: родился советский космонавт Алексей Леонов

30 мая 1934 года родился Алексей Леонов — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза и первый человек, вышедший в открытый космос. После окончания средней школы в 1953 году он поступил в Чугуевское военное авиационное училище летчиков, а затем еще два года учился в высшем училище летчиков-истребителей в том же городе. После училища Леонов служил в ВВС Советского Союза, а в 1960 году, пройдя конкурс, он был принят в отряд космонавтов и прошел подготовку к полетам на кораблях «Восток» и «Восход».

18—19 марта 1965 года Алексей Леонов в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2» вместе с Павлом Беляевым впервые полетел в космос. Полет длился 1 сутки и 2 часа. В ходе этого полета Леонов стал первым челофвеком в мире, впервые вышедшим в открытый космос. Там он провел 12 минут.

За годы научно-практической работы и во время космических полетов Леонов провел много исследований и экспериментов. На его счету четыре изобретения и более 10 научных трудов. Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года в Москве на 86-м году жизни.

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