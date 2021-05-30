00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 мая
Казнь Жанны д’Арк, Ходынская катастрофа в Москве и другие события этого дня в истории.
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Национальная героиня Франции и героиня многочисленных романов и фильмов Жанна д’Арк, известная также как Орлеанская дева, прославилась тем, что, командуя французской армией, смогла снять английскую осаду с города Орлеан. Тем самым она помешала английскому королю Генриху V захватить Францию и вступить на французский престол.
По преданию, 16-летняя Жанна д’Арк слышала голоса святых, которые указывали ей верный путь. Благодаря удачной операции в Орлеане и последующим за этим победам, Жанне удалось сделать важный перелом в Столетней войне и посадить на престол законного французского короля Карла VII. Однако 23 мая 1430 года Жанна была предана военачальниками и попала в плен к англичанам, которые обвинили ее в ереси и колдовстве.
Церковный суд длился целый год и в итоге Жанну д’Арк приговорили к смерти. 30 мая 1431 года она была сожжена на костре на площади Старого Рынка в Руане. В 1455—1456 годах в Бурже прошел процесс посмертной реабилитации Жанны д'Арк, а в 1920 году католической церковью она была причислена к лику святых.
Считается, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Тогда главные городские и мировые события от руки писали на деревянных дощечках и вывешивались на площадях. Такие бюллетени с новостями были распространены повсюду и совершенствовались вместе с новыми технологиями. Но привычное нам сегодня название «газета» появилось лишь 30 мая 1631 года, когда во Франции был издан первый номер новостного бюллетеня «La Gazette».
«La Gazette» стала очень популярной, а название «газета» стало нарицательным и сейчас используется во многих странах мира для обозначения периодического новостного печатного издания.
Кстати, «La Gazette» оказала колоссальное влияние на развитие этого типа СМИ еще и тем, что впервые в истории на платной основе в ней стали размещать частные объявления — рекламу.
30 мая 1896 года на
Ходынское поле, служившее учебным полигоном для войск, не было обустроено должным образом — к празднованию овраги и ямы были наспех прикрыты досками и присыпаны песком. В программе празднования значились ярмарка, концерт и бесплатная раздача еды и памятных монет, а потому уже с самого утра на поле насчитывалось более 500 тысяч человек. В определенный момент настилы не выдержали и рухнули вместе с людьми. Началась паника и давка.
По некоторым данным, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 1500 получили увечья. Несмотря на это, празднования не стали отменять — погибших увезли на Ваганьковское кладбище, пострадавших в больницы, а с поля убрали следы трагедии. После этого торжества там продолжились. Правительство пыталось скрыть масштаб трагедии, а для пострадавших были выделены 90 тысяч рублей из госказны.
30 мая 1999 года в Минске в подземном переходе станции метро «Немига» случилась сильная давка. Более двух тысяч человек, возвращавшихся с концерта, приуроченного к годовщине радио «Мир» у минского Дворца спорта, побежали в переход, прячась от сильного дождя. Переход, рассчитанный на 50−60 человек, был полностью забит, и люди стали спускаться на станцию метро, куда также прибывали поезда с людьми.
Паника усилилась, когда от удара молнии начали искрить провода на станции. Началась сильная давка, люди падали на мокрых ступеньках, и по ним проходила толпа.
Все расходы на похороны и лечение пострадавших государство взяло на себя. В течение трех лет проходило расследование случившегося. Виновных в этой трагедии не нашли. 25 марта 2002 года дело было закрыто в связи с истечением срока давности.
30 мая 1934 года родился Алексей Леонов — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза и первый человек, вышедший в открытый космос. После окончания средней школы в 1953 году он поступил в Чугуевское военное авиационное училище летчиков, а затем еще два года учился в высшем училище
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