13:11 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Мама-кошка выгнала из гнезда птиц и поселила там своих котят
Всем им решили дать «птичьи» имена.
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Волонтеры Cats Protection спасли
Как рассказала волонтер Рут Коллер, на днях они нашли в городе Амершем (Бакингемшир, Великобритания) тело новорожденного котенка. Никто не знал, чей это малыш и живы ли его братья и сестры, а все попытки отыскать семью при помощи объявлений и фотоловушек были безуспешны. Пока однажды Рут не заметила у промышленного предприятия кормящую кошечку.
«Утром пришла кошка с котом, который, казалось, был к ней очень привязан. Я смотрела, как она ест, и было очевидно, что у нее недавно родились котята, которых она все еще кормит. Но мы понятия не имели, где она их спрятала», — говорит волонтер. Тогда Рут решила проследить за кошкой.
«Я хотела поближе познакомиться, поэтому залезла на контейнеры и потянулась к высокому дереву. Именно тогда я увидела прямо перед собой гнездо, в котором мама кормила трех котят. Я была так рада, что нашла их», — вспоминает женщина.
Рут вызвала команду спасателей, которые помогли кошачьей семье спуститься с дерева, оказали всем малышам необходимую помощь, а затем передали их временной хозяйке Сью Бак. Всех кошек назвали в честь птиц, которые живут в этом регионе: Иволга, Виллет, Ворон, Сойка и Лори.
«Это прекрасная маленькая семья. Виллет ведет себя с котятами как любящий папа, даже ухаживает за ними. Иволга и Виллет явно привязаны друг к другу, — говорят в обществе защиты кошек. — Хотя для кота очень нетипично оставаться в семье после того, как родились котята. Я никогда такого раньше не видела».