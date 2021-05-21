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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые захватывающие снимки Земли, сделанные из космоса

NASA подвело итоги фотоконкурса Tournament Earth 2021

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

В NASA подвели итоги конкурса космической фотографии Tournament Earth 2021. Всего в конкурсе принимали участие 32 снимка, сделанные астронавтами с борта Международной космической станции за последние 20 лет.

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Голосование проходило на сайте NASA Earth Observatory и в социальных сетях. Свои голоса за лучшие фото отдали более 930 тысяч человек.

По итогам конкурса, лучшей была признана фотография озера Ван в Турции. Ее 12 сентября 2016 года сделала астронавт Кейт Рубинс в ходе 49-й экспедиции на МКС.

В списке финалистов также оказался супертайфун Майсак, песчаная буря над Сахарой, полярные мезосферные облака над северным полушарием и другие впечатляющие снимки из космоса.

Екатерина Гура

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