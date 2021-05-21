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17:09 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России должна быть добровольной, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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Источник: Агентство «Москва»

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал он на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾».

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Глаголев отметил, что сегодня россиянам доступна вакцинация в самые короткие сроки. «Россия готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения вакцин, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над COVID-19», — добавил он.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

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